40 kilometrede iki mevsim: Bir ilçede kar yağıyor diğerinde bahar havası yaşanıyor! 'Herkesi buraya bekliyoruz'

Haberin Devamı

Hakkari kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Yüksekova ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10 dereceleri, kar kalınlığı ise yer yer 5 santimetreyi buluyor.

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyündeyse geçen yılların aksine bahar havası yaşanıyor. Yüksekova'da yaşayan bir grup arkadaş da bahar havasının yaşandığı Konur köyüne gelerek bir gün geçirdi. Hava sıcaklığının gündüz 14 dereceye çıktığı köyün Sosi Vadisi'ne kamp kuran arkadaşlar, piknik yapıp, futbol oynadı. Grup gece de kamp ateşi yakarak çadırda kaldı.

'GECEYİ BURADA KAMP KURARAK GEÇİRDİK'

Burhan Yalçın, "Konur köyündeki hava sıcaklığı 14 dereceyi gösteriyor. Geceyi burada kamp kurarak geçirdik. Yüksekova merkez ve kırsal köylerinde dondurucu soğuk etkili olurken, burada sıcak bir hava var. Bizler de bunu fırsat bilip, piknik yapıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Nurullah Gezer ise "Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen kamp kurup, geceyi çadırda geçiriyoruz. Gençler top oynuyorlar, aileler ise mangal yakıp piknik yapıyor" diye konuştu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar araçlarının donmasını engellemek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

İlçe genelinde başlayan soğuklar havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçeyi buz kesti. İlçe genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında seyretmesi üzerine, araç sahipleri motor ve cam aksamlarını korumak amacıyla önlem aldı. Park halindeki araçların üzerine branda serilirken, bazı sürücülerin araçlarını battaniye ve poşetlerle sarması dikkat çekti.

Haberin Devamı

Araç sürücüleri ise sabaha kadar durduğu zaman çalışmıyor bize bu yöntemle kuruyoruz diyerek önü geçtiklerini belirttiler. Öte yandan ilçenin üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.