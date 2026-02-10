40 Instagram dolandırıcısı tutuklandı

Haberin Devamı

8 kişinin toplamda 118 milyon 449 bin 965 TL dolandırıldığı, 2 kişinin de 109 bin 643 dolar dolandırıldığı tespit edilmişti.

65 GÖZALTI KARARI

Yapılan araştırmalar sonucunda, 65 şüpheli hakkında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ve sulh ceza hâkimliğindeki ifadelerinin ardından 40 şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 21 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

