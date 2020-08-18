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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

40 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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40 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

İzmir merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 44'e yükseldi. TSK'daki daha önce 11'i ihraç edilmiş 44 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanların tamamının astsubay olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının, örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları, FETÖ'yü yeniden canlandırmak isteyen esnaf ve dershane yapılanmasındaki mahrem imamlarla irtibatta olduğu ve himmet verme, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katılıp katılmama gibi konularda konuştukları öğrenildi.

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