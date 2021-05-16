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Haber Giriş: 16.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

40 gün sonra uyandı

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40 gün sonra uyandı

Tekirdağ’da şoförlük yapan Ekrem Aydın (30), 13 yıllık eşi iki çocuğunun annesi Ayşe Aydın’ı (29) ormanlık alanda benzin dökerek yaktı.

Ekrem Aydın kaçarken, eşinin çığlıklarını duyanlar yardıma koştu. Ağır yaralanan Ayşe Aydın İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Bilinci kapalı halde 5 ameliyat geçiren Ayşe Aydın 40 gün sonra yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

40 gün sonra uyandı

‘PLANLAYARAK YAKTI’

Hayati tehlikeyi atlatan Ayşe Aydın, polise yaşadığı dehşet anlarını anlattı: “Benzini üzerime döküp ateşe verdi. Yapmaması için yalvardım. Ekrem saldırıyı planlayarak yaptı. Yanına benzin almıştı. Sonrasını hatırlamıyorum.” Ekrem Aydın, 29 Mart’ta yaşanan olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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