'40 gün dünyadan izole'

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu bir önerge üzerine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün şu bilgileri verdi: “Aday kitlesi en büyük sınav olan YKS, sınav evrakı, asgari 40 gün dış dünya ile tamamen izole edilmiş bir ortamda (Kapalı Dönem) basılıyor. Kapalı dönemde uzman personel, yüklenici teknik personeli, sağlık personeli ve yardımcı personel olmak üzere 200’ün üzerinde personel çalışıyor. Diğer sınavlarla birlikte kapalı dönem süreci, yılda yaklaşık 320 gün ve 1700 görevli ile gerçekleşiyor.

420 TIR’LIK PARK ALANI

Sınav güvenliğini teminen baskı tesisinin en üst düzey güvenlik tedbirleri sağlanmış bir tesis olma zorunluluğu bulunmakla beraber aynı zamanda en az 420 tır veya kamyonun yüklenmesine imkân sağlayacak park alanı olan, asgari 40 gün boyunca dış dünyadan izole olarak çalışan personelin konaklama ihtiyacını giderebilecek nitelikte bir tesis olma koşulunu da sağlaması gerekiyor. Sınavlara yönelik hizmet alım ihalesi, rekabete imkân sağlayacak şekilde açık ihale usulü ile gerçekleştirilmekle birlikte, ihale duyuruları ÖSYM internet sitesinden yayımlanmak suretiyle bütün firmaların haberdar olması sağlanarak gerekli şeffaflık sağlanıyor.”