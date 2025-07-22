40 derece sıcaklığı fırsata çevirdi! Yarım saat bekledi... 'Can sıkıntısından böyle bir şey yaptık'

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Son günlerde ülkenin pek çok yerinde yaşanan kavurucu sıcaklar İstanbul'u da etkisi altına almaya devam ediyor. Gün içinde yer yer 40 dereceleri bulan sıcaklıklar nedeniyle klasikleşmiş olan 'asfaltta yumurta pişirme' görüntülerinden bir yenisi Pendik'ten geldi.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde esnaflık yapan Ünsal Kuş, hava sıcaklığının ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek adına asfaltta yumurta pişirmeyi denedi. Kaldırım üzerine tava bırakan vatandaş; kırdığı yumurtanın asfalt sıcaklığıyla birlikte pişmesini bekledi. Tavadaki yumurtanın bir süre sonra piştiği görülürken, ortaya çıkan ilginç manzara bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yarım saat boyunca asfalttaki sıcaklıkla yumurtasının pişmesini bekleyen Kuş'un, pişen yumurtayı yine asfalt üzerine oturarak yemesi ise görenleri hayrete düşürdü.

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"KURU KURU GİTMEZ DİYE YANINA ÇAY SÖYLEYİP YEDİM"

Esnaf Ünsal Kuş, asfaltta yumurta pişirme deneyini bunaltıcı sıcaklıklara mizahi şekilde yaklaşmak amacıyla yaptığını ifade etti.

Deneyi olumlu sonuçlanan ve yumurtasının lezzetli bir şekilde piştiğini dile getiren Kuş,Yumurta da kuru kuru yenmiyor diye arkadaştan çay getirmesini rica ettim, oturdum çay içip yumurtamı yedim. Yoldan geçenler bana bakıyordu tabii, 'Pişti mi, güzel oldu mu?' diye soranlar oldu. Bence güzeldi, onlar da araçların ya da asfaltın üstünde pişirmeyi deneyebilirler" şeklinde konuştu.