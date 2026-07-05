40 dakikada 2 aylık yağış düştü… İstanbul’u sağanak vurdu

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Meteoroloji ve İstanbul Valiliği’nin sarı kodlu uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden şiddetli sağanak nedeniyle Beşiktaş, Şişli, Fatih, Üsküdar, Sultangazi ve Esenyurt gibi birçok ilçede sel meydana gelirken, yollarda göçükler oluştu, ev ve işyerlerini su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş ilçesi adeta göle döndü. Çöp konteynerlerinin yolun ortasında suya kapıldığı ilçede kaldırım taşları sökülerek yollara dağıldı. Şişli Dolapdere’de sağanak yağışında etkisiyle 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Yağış nedeniyle Levent Zincirlikuyu istikametindeki altgeçidi su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı. Üsküdar’da bulunan Sahaflar Çarşısı da sular altında kaldı.

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Sağanak yağışla ilgili gelişmeleri İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, şunları söyledi:

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‘5 BİN 772 PERSONELLE SAHADAYIZ’

“Ancak bildiğiniz üzere yaz aylarında yağmur, normalde çok az yağar. Temmuz ayının bir ay içinde metrekareye düşen yağış miktarı normalde 22 kilogramdır. Fakat bugün ortalama 45 dakika içerisinde kimi noktalara 50 kilogram, kimi noktalara 57 kilogram, kimi noktalara 40 kilogram gibi çok şiddetli ve yoğun bir yağış oldu. Yani bir ayda yağan yağmurun tamamı, 40 dakikada ortalama yağmış oldu. Hatta bunun iki katı yağmış oldu. Yani düşünün, bir ayda 22 kilogram yağıyor, 40 dakikada 44-45 kilogram yağıyor. 5 bin 772 personelimizle, 2 bin 35 aracımızla sahadayız. Şu ana kadar 267 noktaya müdahale ettik. Büyük bir problemle karşı karşıya değiliz.”

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Yağış nedeniyle Levent Zincirlikuyu istikametindeki altgeçidi su basarken, araçlar yolda mahsur kaldı.