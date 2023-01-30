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40 bin muhtara eğitim verildi

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#Eğitim#Muhtarlar#Milli Eğitim Bakanlığı
40 bin muhtara eğitim verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesinde 40 bin muhtara farklı alanlarda eğitimler verildi.

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Aile Okulu projesiyle sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilkyardım gibi konularda 14 farklı alanda anne-babalar çok yönlü olarak destekleniyor. Eğitimler 81 ilde bulunan 1000 halk eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor. İçeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere son olarak muhtarlar da dahil edilmişti. Bakan Özer, eğitimle ilgili şunları söyledi.

HEDEF 2.5 MİLYON AİLE

“Aile Okulu projesine, İçişleri Bakanlığımızla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde muhtarlarımızı da dahil etmiştik. Muhtarlarımız bu eğitimlere çok yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede birçok farklı konuda 40 bin muhtarımıza eğitim verdik. Projeyle tüm muhtarlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 yılında 2.5 milyon aileye ulaşma hedefimizle Aile Okulu projesini her geçen gün geliştireceğiz.” 

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#Eğitim#Muhtarlar#Milli Eğitim Bakanlığı

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