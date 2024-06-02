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40 bin kurbanlık İstanbul’a girdi

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#Kurban Bayramı#Kurbanlık#İstanbul
40 bin kurbanlık İstanbul’a girdi
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Kurban Bayramı’na iki hafta kala Anadolu’dan yaklaşık 40 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan İstanbul’a getirildi.

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Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmeleri için salgın hastalık bulaşma ve yayılma riskini önlemek amacıyla İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü‘ne bağlı yaklaşık 150 kişiden oluşan ekip, dönüşümlü olarak şehrin giriş noktalarında denetime başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da önceki akşam Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası’ndaki denetimi yerinde izledi. Karaca, şu ana kadar Anadolu’dan Avrupa yakasına geçen yaklaşık 5 bin aracın kontrol edildiğini, uygunsuz hayvan taşıdığı tespit edilenlere toplam 2 milyon 608 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

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#Kurban Bayramı#Kurbanlık#İstanbul

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