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40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı

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#İstanbul Havalimanı#Otopark#Kurban Bayramı
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 16:20

Kurban Bayramı tatilinde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşayan İstanbul Havalimanı otoparkında araç yoğunluğu da yaşandı. 40 bin araç kapasiteli otoparkta yer bulamayan yolcular otomobillerini geçiş yollarına park etmek zorunda kaldı. Bazı yolcular ise, otomobillerine otoparkta zor yer bulduklarını belirtti. 

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Dünyanın tek çatı altında en büyük otoparkı olan İstanbul Havalimanı otoparkında bayram tatilinde araç yoğunluğu yaşandı. Açık ve kapalı olmak üzere toplam 40 bin araç kapasitesine sahip otoparkta bazı yolcular otomobillerini park edecek yer bulamadı. Günlük ücreti 130 TL olan otoparkta bazı sürücüler geçiş yollarına park etmek zorunda kalırken, bazı sürücülerin de yasak olmasına rağmen engelli araç park yerlerini kullandığı görüldü. Bayram tatilini yurtiçi ve yurtdışı tatil noktalarında değerlendiren vatandaşların Kurban Bayramının son gününde dönüş yolculuğu da başladı. Dönüşler nedeniyle iç ve dış hatlar geliş katında yolcu yoğunluğu görüldü.

40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı

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"ZOR DA OLSA YER BULDUK" 

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'a dönen yolcular, yaşanan yoğunluk nedeniyle zor park yeri bulduklarını belirtti. Bayram tatilini yurt dışında geçiren  Hasan Avcu, "Yer bulduk ama zor bulduk Biraz dolaşmak zorunda kaldık. Aracımız 6 gün boyunca burada kaldı. 650 TL civarı ödeme yaptım" dedi. Bir başka yolcu ise, "Yurtdışına gittik zor olsa da yer bulduk. Bayram yoğunluğu vardı ama bulduk. 600 lira civarı ödeme yaptım " şeklinde konuştu. Mehmet Kaya ise, "Kolay yer buldum. 7 gün boyunca aracım burada kaldı. Park ödemesini yaptık eve gidiyoruz. Toplam 850 lira civarı ödedik" dedi.

40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı

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#İstanbul Havalimanı#Otopark#Kurban Bayramı

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