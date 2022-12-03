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40 AK Parti il başkanı seçim için istifa ediyor

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Eskişehir
40 AK Parti il başkanı seçim için istifa ediyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 2023 seçim hazırlıkları çerçevesinde milletvekili adayı olarak göstermek istediği il başkanlarını Genel Merkez’e çağırmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 40 il başkanına adaylık başvurusu için istifalarını sunmaları için çağrı yapıldı. Diğer başkanlara ise yerel seçimlerin yapılacağı 2024 yılına kadar görevde kalmaları talimatı verildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘milletvekilleri listeleri üzerinde alternatif isimler oluşturun’ talimatının ardından çalışmalara başlayan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bir süredir illerde öne çıkan isimler ve mevcuttaki milletvekilleri konusunda kamuoyu yoklaması yapıyordu.

TECRÜBE KRİTERİ

AK Parti’de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının aralık ayının ortası ya da ocak ayının başına kadar görevlerinden istifa edeceği belirtildi. Seçim dönemine gidilirken, istifa eden il başkanlarının yerine yeni isimler atanacak.

Parti yönetiminin, özellikle tecrübeli il başkanlarını aday göstermek istediği ifade edildi. Ankara ve İstanbul konusunda henüz bir netlik bulunmazken, Eskişehir ve Adana il başkanlarının aday olabileceği, Bilecik ve Afyon gibi illerin il başkanlarının da görevlerine devam etmesinin istendiği öğrenildi.

 

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#AK Parti#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Eskişehir

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