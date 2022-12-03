40 AK Parti il başkanı seçim için istifa ediyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘milletvekilleri listeleri üzerinde alternatif isimler oluşturun’ talimatının ardından çalışmalara başlayan AK Parti Teşkilat Başkanlığı, bir süredir illerde öne çıkan isimler ve mevcuttaki milletvekilleri konusunda kamuoyu yoklaması yapıyordu.

TECRÜBE KRİTERİ

AK Parti’de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının aralık ayının ortası ya da ocak ayının başına kadar görevlerinden istifa edeceği belirtildi. Seçim dönemine gidilirken, istifa eden il başkanlarının yerine yeni isimler atanacak.

Parti yönetiminin, özellikle tecrübeli il başkanlarını aday göstermek istediği ifade edildi. Ankara ve İstanbul konusunda henüz bir netlik bulunmazken, Eskişehir ve Adana il başkanlarının aday olabileceği, Bilecik ve Afyon gibi illerin il başkanlarının da görevlerine devam etmesinin istendiği öğrenildi.