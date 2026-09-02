4 yıllık sırrın altından cani çıktı… 6 kişi gözaltına alındı

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İSTANBUL’da madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören ve ailesi tarafından yurda verilen Zeynep Yıldırım (17), iddiaya göre, 2022 yılının Eylül ayı sonunda izin alıp ailesinin Şişli’deki evine giderek 2 gün yanlarında kaldı. Daha sonra 2 Ekim 2022’te ailesine “Elimde yara var acıyor, hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Son olarak hastanede akrabaları tarafından görülen Zeynep Yıldırım, elindeki yara için hastaneye geldiğini, peruk almak için Taksim’e gideceğini söyleyerek hastaneden izinsiz ayrıldı.

Zeynep’i buraya gömmüş

POLİS SON SİNYALİ TAKLİP ETTİ

Zeynep Yıldırım’dan o andan sonra bir daha hiçbir haber alınamadı. Eski dosyaları tekrar inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 senedir kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın telefon kayıtlarında son sinyalin Esenyurt’ta Fethi Dağlı’nın (45) evinden alındığını ve son görüşmenin Dağlı ile yapıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Dağlı’nın 2024’te iş ilanı için evine gelen Erva Raziye Asar’ı iple boğup 6 parçaya ayırarak buzdolabında sakladıktan sonra Beylikdüzü’nde inşaat alanına gömen ve yakalanıp cezaevine gönderilen katil zanlısı olduğunu belirledi.

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Zeynep Yıldırım

Devam eden çalışmalarda Dağlı’yı cezaevinden çıkarıp sorgulayan polis ekipleri, Zeynep Yıldırım’ın da Dağlı tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler tarafından yer gösterme için Esenyurt’taki evine götürülen Dağlı, ekiplere Yıldırım’ın cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Kayıp olarak 4 senedir aranan Zeynep Yıldırım’ın cesedi, Dağlı’nın evinin yakınındaki boş inşaat alanında bulundu.

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Erva Raziye Asar… Katil ilk olayda yakalansaydı Erva yaşayacaktı

5 AYRI ADRESE OPERASYON

İfadeler ve çalışmalar doğrultusunda soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul ve Sinop’ta dün sabah saatlerinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde açıklamada bulundu. Yıldız, “Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır, Yarına kalır ama yanına kalmaz” dedi.

Fethi Dağlı