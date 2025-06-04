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4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme! Kayıp gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

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#Emrah Elveren#Bursa#Cinayet
4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme Kayıp gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 16:59

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in (34) birlikte yaşadığı arkadaşı Ahmet Ş., bir televizyon programında canlı yayında gözaltına alındı. Elveren'in cep telefonunun, kaybolmasının ardından, Ahmet Ş. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

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Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı.

4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme Kayıp gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

Program sırasında Emrah’ın babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

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4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme Kayıp gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

EMRAH KAYBOLDUKTAN SONRA ONUN TELEFONUNU KULLANMIŞ

JASAT tarafından Yalova’ya getirilen Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme Kayıp gencin ev arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

 

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#Emrah Elveren#Bursa#Cinayet

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