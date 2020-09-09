4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı

Trafik ekipleri, şehrin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'ndaki valilik kavşağında motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde S.P.'nin kullandığı 46 ACN 971 plakalı motosikleti durduran ekipler, yapılan kimlik kontrolünde S.P.'nin İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığını tespit etti. 4 yıldır aranırken motosiklet denetiminde yakalanan S.P., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.