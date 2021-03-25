4 yıldır süren çalışmalarda sona gelindi! Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi

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Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al?i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı asıldı, diğer levhaların montajı için ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca asılacak diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor. Öte yandan camide kullanılacak halıların rengi belirlenerek siparişi verildi ve imalatı sürüyor. Caminin mihrabının yapımı sürürken taş kaplama işçiliğinde de sona yaklaşıldı. Ayrıca minberdeki taş kaplama işlerine başlanıldı. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldı. Caminin içerisinde yer alan kapıların montajına başlanırken çelikten yapılan ana kapı da yakın zamanda yerine takılacak. Yüzde 99'u tamamlanan caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camii'ni ziyaret etmişti.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etmişti.

TAKSİM CAMİİ ÖZELLİKLERİ

- Taksim Camii 960 kişi kapasitelidir.

- Toplam 2 adet minaresi bulunmaktadır.

- Minare yüksekliği 30 metredir.

- Kubbe yüksekliği 9.6 metredir.

- Art deco mimari türü ile inşa edilmektedir.

TAKSİM CAMİİ MİMARI KİMDİR?

Taksim Camii mimarı Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dır. Bu cami Sur Yapı inşaat tarafından yapılan bir camidir.

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