×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 yıldır kayıp olarak aranan gencin kemikleri cinayet zanlısının bahçesinden çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Müge Anlı#Kayıp
4 yıldır kayıp olarak aranan gencin kemikleri cinayet zanlısının bahçesinden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 15:23

4 yıldır kayıp olarak aranan gence ait kemik parçaları, cinayet zanlısının bahçesinde yapılan kazıda bulundu. Hatırlanacağı gibi katil zanlısı, şüpheli kayıpla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Haziran ayında katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözaltına alınıp ardından da tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'i (34) öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin DNA incelemesi tamamlandı. Kemik ve diş bulgularının Emrah Elveren' ait olduğu tespit edildi.

4 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

Gözden Kaçmasın2 ay önce otopsi raporunda ortaya çıkmış: Böcek ailesini hayattan koparan firmayla ilgili şok detay2 ay önce otopsi raporunda ortaya çıkmış: Böcek ailesini hayattan koparan firmayla ilgili şok detay!Haberi görüntüle

4 yıldır kayıp olarak aranan gencin kemikleri cinayet zanlısının bahçesinden çıktı

ZANLI, MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetmişti. İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.
4 yıldır kayıp olarak aranan gencin kemikleri cinayet zanlısının bahçesinden çıktı

Haberin Devamı

EVİNNİN BAHÇESİNDE KEMİK PARÇALARI ÇIKTI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmert Ş.'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

4 yıldır kayıp olarak aranan gencin kemikleri cinayet zanlısının bahçesinden çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Müge Anlı#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!