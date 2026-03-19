4 yıldır kabusu yaşıyordu: Ne uyuyabildi ne de yemek yiyebildi | Tedaviyle 1 haftada kurtuldu: Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 13:04

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hanifi Özdemir, yaklaşık 4 yıl süren hıçkırık nöbetleri yüzünden hayatı kabusa döndü. Özdemir, hıçkırık atakları geldiğinde uyuyamadığını yemek yiyemediğini ve konuşmakta zorlandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hanifi Özdemir, yaklaşık 4 yıl süren hıçkırık nöbetlerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde uygulanan tedaviyle 1 haftada kurtuldu. Yaklaşık 4 yıl boyunca aralıklarla 4-5 gün süren ve kısa süreli kesintilerin ardından yeniden başlayan hıçkırık nöbetleri geçiren 65 yaşındaki Özdemir'in şikayetleri zamanla arttı.

Burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi altına alınan Özdemir'in, 1 haftada hıçkırık nöbetleri sona erdi.

"HIÇKIRIK GELİNCE 4-5 GÜN BOYUNCA HİÇ KESİLMİYORDU"

Yaşadığı süreci anlatan Özdemir, 4 yıl önce hıçkırık nöbetlerinin aniden başladığını ve sık aralıklarla tekrarladığını söyledi.

Tedavisinin ardından hıçkırık nöbetlerinin sona ermesiyle taburcu edilen Özdemir, yaşadıklarını, "Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden gelebiliyordu. Hıçkırık gelince 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz sürüyordu, bu durum vücudumu zedeliyordu, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyordum. Düzenim bozulmuştu, hıçkırığım 1-2 gün kesiliyor yeniden geliyordu çok perişan oluyordum. Hıçkırığım geçtiği için çok mutluyum. Bayram için heyecanla memleketime gidiyorum. Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum. Rahatsızlığım bitti, çok iyiyim. Herkese Allah böyle mutluluk versin." diye anlattı.

"TEDAVİ SONRASINDA HASTAMIZDA HIÇKIRIK GÖRÜLMÜYOR"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul da 4 yıldır aralıklarla devam eden hıçkırık şikayetinin Özdemir'in günlük yaşamını etkileyecek düzeye ulaştığını söyledi.

Hastanın daha önce farklı merkezlerde yapılan tetkiklerine rağmen şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Doğrul, devam eden şikayetler üzerine hastanın kliniklerinde yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

Doğrul, yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda hastaya uygun tedavi başlandığını belirterek, "Tedaviyle birlikte yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık şikayeti tamamen ortadan kalktı." dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Dr. Kübra Erdoğan ise hıçkırığın diyafram kasının istemsiz kasılması sonucu ortaya çıkan genellikle geçici bir durum olduğunu belirtti.

Hıçkırığın 48 saatten uzun sürmesi, hastanın beslenme, uyku ve günlük yaşamını etkilemesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu durumlarda altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, hıçkırığın birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini ifade ederek, "Beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp krizi, kalp zarı iltihabı, bağırsak sistemi rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri ve psikojenik nedenler hıçkırığa yol açabilir." ifadesini kullandı.

Özdemir'de yapılan tetkikler sonucunda organik bir patoloji saptanmadığını ve hastanede yeme düzeninde değişiklikle birlikte önceden de var olan reflü şikayetinin azaldığı aktaran Erdoğan, ön planda somatizasyon bulguları olan hastanın tedaviye iyi yanıt verdiğini, genel durumunun iyi olduğunu ve başvurusundan bu yana hıçkırık görülmediğini kaydetti.

