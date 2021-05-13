4 yıldır aranıyordu! O katil yakalandı

Trabzon Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cansız bedenin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak’a (24) ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldüren Kaynak’ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.’yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca rapor hazırlandı. Raporda, Kaynak’ın üzerindeki sperm örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının itiraz üzerine, 2 sanık yaklaşık 2.5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

DNA EŞLEŞMESİ ELE VERDİ

Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurdu. Sürdürülen soruşturmada Pınar’ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı. Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa Gülyüz (34) ile DNA eşleşmesi tespit edildi. Jandarma Gülyüz’ü takibe aldı. Kaynak’ın katil zanlısı olduğu belirlenen Mustafa Gülyüz ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak (47) gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Mustafa Gülyüz’ün olay tarihinde şüpheliler arasında olduğu, alınan ifadesinde ise Pınar Kaynak’ı tanımadığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

Gülyüz son ifadesinde Pınar Kaynak’ı tanıdığını itiraf etti. Olay günü kadınla ilişki yaşadığını ancak sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak dün mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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