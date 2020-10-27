4 yılda 51 şehri otostop çekerek gezip, 10 liraya dert dinledi

İstanbul'da şehir kalabalığından sıkılan Aytaç Şimşek, sırt çantası ve çadırıyla otostop çekerek şehir turuna çıktı. Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı. Bu şekilde, Türkiye'yi gezen Şimşek, masraflarını da dert dinleyerek karşıladı. İnsanlarla samimi diyaloglar kuran Şimşek, geçimini sağlamak için ise dert dinlemeyi ücretli hale getirdi. Ücret karşılığında dert dinlemeye başlayan Şimşek, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Diyarbakır'a gelen Şimşek, Kayapınar ilçesindeki Gaziler semtindeki bir parka kurduğu çadırda geceyi geçirdikten sonra sabah erkenden uyanarak yanında taşıdığı ve üzerinde 'Dert dinlenir 10 TL, derdiyle beni ağlatabilene 100 TL, fotoğraf çekmek 5 TL, sohbet etmek ücretsiz' yazılı kartonu kurarak, dert dinledi.



HEDEFİ PATENLE DÜNYA TURUNA ÇIKMAK



Yaptığı gezilerde şehirleri keşfettiğini ve yeni kültürleri tanıdığını anlatan Şimşek, hedefinin patenle dünya turuna çıkmak olduğunu söyledi. Şimşek, "Otostopla geziyorum. Türkiye'nin tüm illerine gideceğim. 4 yıldır geziyorum, şu an 51'inci şehrim Diyarbakır oldu. Dert dinliyorum. Şimdiye kadar ağlatabilen olmadı. Aşk ve ekonomik sorunları dinledim. Bugüne kadar kimse beni ağlatamadı, ağlatabilen varsa beni bulmalarını istiyorum. Hedefim, evim sırtımda dünya turunu patenimle gezmek. Henüz bir patenim yok ama almayı düşünüyorum. Patenle dünyayı gezme hedefim var. Bu ilki ben yapmak istiyorum. Dert dinleyerek günde ortalama 60-70 lira kazanıyorum. Fazla kazandığım yerler de oluyor az kazandığım da oluyor" diye konuştu.



'10 LİRAMI VERİP DERDİMİ ANLATTIM'



Şimşek'e derdini anlatan Ömer Kamçı, "Küçük bir derdim vardı, onu anlattım. Çok ilgilendi sağ olsun bana çok da faydalı oldu. Bu konuda ona müteşekkirim, bir psikiyatrisin vereceği muhabbeti kendisinden aldım. Çok faydalı oldu, 10 liramı verdim ama rahatladım işin gerçeği" dedi.