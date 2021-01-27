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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4 yıla kadar hapsi istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
4 yıla kadar hapsi istendi
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Oyuncu Nilüfer Aydan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.

Nilüfer Aydan, Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, “Sadece vatandaş olarak eleştiri hakkımı kullandım. Ayrıca bazen evimin arka bahçesinde gençlerle tiyatro, sinema ve şiir üzerine sohbetlerimiz oluyor. Bazen gözlüğüm yanımda olmadığı için telefonumdan bu gençlerin sosyal medya paylaşımı yaptığı da oluyor. Dolayısıyla dava konusu paylaşımların hangisini ben yaptım, hangisini ben yapmadım bilemiyorum. Ancak hakaret etmek için yapmadım” dedi. Mütalaasını veren savcı, dava konusu üç paylaşımın eleştiri mahiyetinde olduğunu, bir paylaşımının ise hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcı mütalaasında, ‘Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi. Nilüfer Aydan “Dünyada bu kadar olay ve pandemi varken Cumhurbaşkanı’nın dava edeceğini düşünmüyorum. Tahminimce haberi dahi yoktur” dedi. Duruşma ertelendi.

 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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