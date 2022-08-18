4 yıl sonra İsrail'e büyükelçi ataması

Haberin Devamı

Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerde tam normalleşme dönemine geçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile dün Bakanlık’ta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken özetle şunları söyledi:

“Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail’le diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için önemlidir büyükelçilerin atanması. Diğer taraftan her zaman söylediğimiz gibi; Filistin, Kudüs ve Gazze’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konudaki mesajlarımızın büyükelçi seviyesinde Tel Aviv’e iletilmesi de önemli olacaktır.”

Haberin Devamı

İSRAİL: TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

İsrail Başbakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kararı “Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail’in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu” diye değerlendirdi.

2010 yılında İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine baskınının ardından iki ülke ilişkileri krizli bir döneme girmişti. Filistinli göstericilere orantısız müdahale nedeniyle de 2018-19 döneminde büyükelçiler geri çekilmişti.

ABD: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD de Türkiye - İsrail ilişkilerindeki yeni adıma ilişkin açıklama yaptı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, “Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İSRAİL CUMHURBAŞKANI BU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog kararın ardından Twitter hesabından, bir süre önce yaptığı Türkiye ziyaretinden bir fotoğraf paylaştı. Herzog mesajında da “Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum. Geçtiğimiz yıl öncülük ettiğimiz ve daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme” dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter mesajında “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye büyükelçileri ve başkonsolosları karşılıklı olarak geri dönüyor. Türkiye ile ilişkilerin yenilenmesi bölgesel istikrar için önemli bir değerdir ve İsrail vatandaşları için ekonomik olarak çok önemlidir” açıklamasında bulundu.