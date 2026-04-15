4 yıl önce yanmıştı… Balıklı Rum ayağa kalktı

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:00

2022 yılında çıkan yangında ağır hasar gören Balıklı Rum Hastanesi, ‘Yadigâr’ projesi kapsamında İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı’nın titizlikle yürüttüğü restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu.

4 Ağustos 2022’de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul Valiliği’nin ‘Yadigâr’ projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı tarafından aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tamamen yanan çatı ve hasar gören ikinci kat, iki etaplı çalışmayla baştan sona yenilendi.

ASLINA UYGUN OLARAK

Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun olarak onarıldı. Yapının tüm doğramaları ahşaptan yapılarak, özgün kimliği korundu.

İstanbul Valiliği çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yadigâr projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoru” dedi.

Gözden KaçmasınAyasofyadaki bayraklı provokasyonda 2 yabancı şüpheli tutuklandıAyasofya'daki bayraklı provokasyonda 2 yabancı şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle

VEBA SALGININDA KURULDU

Balıklı Rum Hastanesi veya eski adıyla Yedikule Hastanesi, 1753’te bakkallar esnafının loncası tarafından inşa edilmişti. Küçük bir ahşap bina olan yapı, şimdi mevcut olan Avrupa Lisesi’nin bahçesinde bulunuyordu. Hastanenin amacı o zamanlar sık sık görülen veba salgınlarında hastalanan Rum vatandaşların tedavisiydi. Hastane 1790’da çıkan bir yangın sonucu tamamen yanmış, daha sonra da Patrik 7’nci Neofitos’un maddi imkânları ve Bab-ı Ali tercümanı olan Yorgi Muruzi’nin himayeleri ile daha büyük olarak inşa edilmişti. Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’daki Rum cemaatine ait üç hastaneden biri. Diğer iki hastane Galata’daki ‘Gemicilerin Hastanesi’ ve Beyoğlu’ndaki ‘Veba Hastanesi’ idi.

Gözden KaçmasınFETÖVARİ kumpasçı polislere savcılıktan cevap: TakipsizlikFETÖVARİ kumpasçı polislere savcılıktan cevap: TakipsizlikHaberi görüntüle

