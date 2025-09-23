4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılacak! Türkiye'de ilk defa olacak: 'Artık çıkarma zamanı geldi'

Güncelleme Tarihi:
Mersin Körfezi'nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilerek gömülmüştü. Şimdi ise Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesiyle çıkarılacak.
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR DENİZ CANLISI BİLİMSEL KAZI İLE ÇIKARILACAK"
MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, bu sürecin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "2021 yılında ölen Fin balinasını üniversitemizin müzesine getirmiştik ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. ‘Balinanın sessizliği, bilime ışık oluyor' adlı bir kampanya başlattık. Türkiye'de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak" dedi.
Kazı sırasında bilimsel yöntemler izleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, "İskelet kafa bölgesinden başlayarak çene kemikleri, kafatası, göğüs omurları ve kuyruk omurları sırasıyla çıkarılacak. Tüm parçalar numaralandırılarak topraktan alınacak" diye konuştu.
1 Ekim' tarihinde yapılan çalışmayla çıkarılmaya başlanacak olan 16 metre uzunluğundaki Fin balinasını iskeletinin bilimsel araştırmalara kaynaklık edeceğine de değinen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacağı sözlerine ekledi.