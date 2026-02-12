4 yıl önce evlilik vaadiyle dolandırıldı, 2 ay birlikte yaşadığı kadın da evi terk etti: 'Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'

Haberin Devamı

Seyhan ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşayan Şanlıurfalı inşaat işçisi Feyyaz Kılıç, iddiaya göre 9 ay önce 290 bin TL başlık parası ve 76 gram altın vererek Meryem Ç. ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. 2 ay boyunca mutlu giden beraberlikleri, Meryem Ç.’nin ilk evliliğinden kaynaklı yaşanan tartışmaların ardından bozuldu. Evi terk ederek ailesinin yanına giden Meryem Ç. ile birbirlerine aşık olduklarını ancak bu kez ailesinin görüşmelerine izin vermediğini ileri süren Feyyaz Kılıç, DHA’ya konuştu.

‘290 BİN TL BAŞLIK PARASI 76 GRAM ALTIN VERDİM, 2 AY SONRA EVİ TERK ETTİ’

Kılıç, “Meryem ile evlenmek için 290 bin TL başlık parası, 76 gram altın ve 100 bin TL kıyafet parası verdim. Eşimle, eski evliliğinden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadık ve 2 ay sonra evi terk etti. Ailesinin evine gitti. Ailesi ayrıldığımızı söylüyor ama Meryem hala benim dini nikahlı eşimdir. Biz birbirimize çok aşığız. Hala konuşuyoruz ama eşimin ailesi görüşmemize izin vermiyor. 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Ben şimdi ne yapacağım” diye konuştu.

4 YIL ÖNCE BAŞLIK PARASI VEREREK DİNİ NİKAH KIYDIĞI KADIN, DOLANDIRMIŞ

Ankara’da yaşadığı dönem 2022 yılında 50 bin TL başlık parası vererek dini nikahla birlikte yaşadığı K.K. tarafından daha önce dolandırıldığını anlatan Kılıç, “10 günlük bir evlilik yaşadım. 50 bin TL para ve altın kaptırdım. Beni darbettiler, işkence ettiler ve tehdit ettiler. O olayı ben ikinci kez yaşamak istemiyorum. Şu an eşimin tekrar evime gelmesini ve 14 Şubat’ı eşimle birlikte geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.