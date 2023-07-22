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4 yaşındaki Zeynep Ela'ya acı veda... Tabutun başında baygınlık geçirdi

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#Zeynep Ela Bülbül#Cenaze#Ankara
4 yaşındaki Zeynep Elaya acı veda... Tabutun başında baygınlık geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 15:17

Ankara'da annesi Cennet Bülbül’ün kullandığı otomobilden inip, yola fırlayınca servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Zeynep Ela Bülbül (4), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza yerindeki feryadı cep telefonu kamerasına yansıyan Cennet Bülbül, cenazede de kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 3771'inci Cadde’de meydana geldi. Cennet Bülbül, otomobil ile evinin önünde yol kenarında durdu. Yanındaki kızı Zeynep Ela ve oğlu Sami Poyraz (8), otomobilden indi. Bu sırada Zeynep Ela, bir anda yola fırlayınca işçilerin bulunduğu servis minibüsünün altında kaldı. Zeynep Ela, kaza yerinde hayatını kaybetti. Koşarak kızının başına giden Cennet Bülbül, gözyaşlarına boğuldu. Cennet Bülbül'ün, kızının başında feryat etmesi yürek yaktı. Zeynep Ela'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

4 yaşındaki Zeynep Elaya acı veda... Tabutun başında baygınlık geçirdi


TABUTUN BAŞINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Ela Bülbül'ün cenazesi, aileye teslim edildi. Zeynep Ela için Sincan ilçesindeki Cimşit Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede eşi ile birlikte taziyeleri kabul eden Cennet Bülbül, güçlükle ayakta durabildi. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Cennet Bülbül, "Koynumda büyüttüm evladımı" diyerek, feryat etti. Cennet Bülbül, zaman zaman tabutun başında baygınlık geçirdi. Zeynep Ela'nın babaannesi de tabuta sarılarak, "Canımdan can gitti" diyerek, ağladı.

Zeynep Ela Bülbül’ün cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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4 yaşındaki Zeynep Elaya acı veda... Tabutun başında baygınlık geçirdi

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#Zeynep Ela Bülbül#Cenaze#Ankara