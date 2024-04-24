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4 yaşındaki Sultan'ı katletti! Cani kuzen kendisini böyle savundu

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#KAHRAMANMARAŞ#Elmalar Mahallesi#Cinayet
4 yaşındaki Sultanı katletti Cani kuzen kendisini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:05

Kahramanmaraş'ta dört yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu A.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

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Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

4 yaşındaki Sultanı katletti Cani kuzen kendisini böyle savundu

Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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4 yaşındaki Sultanı katletti Cani kuzen kendisini böyle savundu

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#KAHRAMANMARAŞ#Elmalar Mahallesi#Cinayet

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