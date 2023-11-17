Bahçelievler'de korkunç olay: 4 yaşındaki Ömer Asaf yaşam mücadelesi veriyor!

Haberin Devamı

Olay, 8 Kasım Çarşamba Günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Ömer Asaf Şengül, sokakta yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. O sırada bir öğrenciyi indiren okul servisi, hareket ederek Ömer Asaf'a çarptı. Ömer Asaf aracın altında kalırken, şoför olay yerinden uzaklaştı. Ömer Asaf'a yardım için koşan vatandaşlar, servis şoförüne bağırarak durdu.

Şoför ise , "Ben çarpmadım" diyerek yoluna devam etti. Vatandaşlar, Asaf'ı araçla en yakın hastaneye götürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve ardından serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan servis şoförünün, "Ben kediye çarptığımı zannettim" dediği iddia edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 4 yaşındaki Ömer Asaf Şengül'ün yaşam mücadelesi sürüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Lüks cipe motosikletli saldırganlar ateş açtı Haberi görüntüle

"BEN KEDİYE ÇARPTIĞIMI ZANNETTİM"

Ömer Asaf'ın yengesi Saime Şengül, "Çocuğumuz servisin durduğunu görünce karşıdan karşıya geçmek istemiş. Geçerken adam görmediğini söylüyor ama ifadesinde, 'Ben kedi zannettim' demiş ve kaçmış. Ama bu kedi bile olsa insan dönüp bakmaz mı? Sonradan da arkasından bağırıp durdurmuşlar, 'Ben değilim' demiş. Hostes arabadan inip, 'Siz çocuğu ezdiniz' demiş. Sürücü ise, 'Biz değilizdir, bin gidelim' demiş. İfadesinde de, 'Ben kediye çarptım zannettim' demiş. Şu anda da serbest bırakılmış. Bu adamın nasıl vicdanı rahat ediyor? Akşam yastığa kafasını koyup nasıl yatıyor? Şu an çocuk yoğun bakımda; kaburgaları, ayağı, kolu kırılmış, beyin kanaması geçirmiş. 8 gündür yoğun bakımda. Biz de dua ediyoruz" dedi.

Ömer Asaf'ın halası Meryem Şengül ise, "Adam çarptı ve kaçtı. 'Ben görmedim' diyor. Nasıl çocuğu görmez? Bütün mahalle bağırıp ıslık çalmış" şeklinde tepki gösterdi.

Haberin Devamı

"ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA, ŞOFÖR İSE SERBEST"

Olayın tanığı Fatih Karçığa ise, "Araç durmuş, öğrenci indiriyordu. Çocukta kendisine yol verdiğini düşünerek karşı geçiyor. O anda gaza basınca çocuğu eziyor. İleri gidince, 'Ben ezmedim' diyor ve gidiyor. Şu an çocuk yoğun bakımda, şoförü de serbest bırakmışlar. Adalet bekliyoruz" dedi.