4 yaşındaki oğlu kazada hayatını kaybetmişti! Eczacı Büşra'ya gizlice ilaç veren çalışanlar için karar çıktı

#Ankara#Eczacı Büğra Akdoğan#Süleyman Özçelik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 15:09

Ankara’da yanında çalıştıkları eczacı Büşra Akdoğan’ın yiyecek ve içeceklerine şizofreni tedavisinde kullanılan ilaç katıp, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan Süleyman Özçelik ile Muaz İslam Bozdoğan, ‘Olası kastla çocuğu kasten öldürmek’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından beraat etti. Sanıklar, ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 5’er yıl hapis ve 40’ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

20 Aralık 2020'de, trafik kazasında yaralanan ve oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı (4) kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç kattıklarını, bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia edip şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası, eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede; yapılan incelemenin ardından Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu da işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları ve bu sayede de 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi. İddianamede, ayrıca Özçelik ve Bozdoğan'ın bu 2 suçun yanı sıra Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için 'Olası kastla çocuğu kasten öldürmek' suçunu da işledikleri kaydedildi. İddianamede, Özçelik ve Bozdoğan'ın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına yalnızca taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanıklar Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Olası kastla çocuğu kasten öldürmek' suçlamalarından ayrı ayrı beraatlarına hükmederken ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 5’er yıl hapis ve 40’ar bin lira adli para cezasına çarptırdı.

