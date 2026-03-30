×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

4 yaşındaki küçük kız eşeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Hayvan Saldırısı#Çocuk Güvenliği#Afyonkarahisar
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 16:31

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynarken eşeğin saldırısı sonucu yaralanan F.D.A. (4), tedaviye alındı. Eşek karantinaya alınırken, olay kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 28 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Çay'a bağlı Akkonak köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen F.D.A., komşuya ait olduğu öğrenilen eşeğin saldırısına uğradı. Bir süre eşeğin kovalayıp yere düşürdüğü F.D.A.'yı, bu sırada olay yerinde bulunan ağabeyi A.A. kurtardı.

AİLESİ OLAYLA İLGİLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

A.A., eşeği kovalayıp uzaklaştırdı. Ailesi tarafından Çay Devlet Hastanesi'ne götürülen F.D.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Burada tedaviye alınan F.D.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuya ait eşeğin bir süredir başıboş dolaştığı ve daha önce de birkaç kişiye saldırdığı öne sürülürken, F.D.A.'nın ailesinin olayla ilgili şikayetçi olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olay, kameraya yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, yakalanan eşeğin köydeki bir ahırda karantinaya alındığını söyledi. Jandarma da olaya ilişkin inceleme başlattı. 

