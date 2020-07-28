MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 yaşındaki kızından babasına zor soru!
GeriGündem 4 yaşındaki kızından babasına zor soru!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

4 yaşındaki kızından babasına zor soru!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 yaşındaki kızından babasına zor soru!
Abone Olgoogle-news

Afyonkarahisar’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şahsın 4 yaşındaki kızı, elleri kelepçeli adliyeye götürülen babasının arkasından ‘baba sen nereye gidiyorsun ya’ diye bağırdı. Gözaltındaki şahıs ise küçük kızına ‘geliyorum kızım’ yanıtını verebildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar ilçesinde 2 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda evlerinin bahçesine kenevir ektikleri belirlenen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arkasından bağıran kızına sadece ‘geliyorum’ diyebildi

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şahıslar narkotik ekipleri nezaretinde adliyeye konuldu. Şahısların adliyeye konulmaları esnasında bir yakınının kucağında olan 4 yaşındaki bir kız çocuğu ise elleri kelepçeli polis eşliğinde adliyeye giren gözaltındaki babasının arkasından 'baba sen nereye gidiyorsun ya’ diye bağırdı. Bunu duyan şahıs ise arkasını dönerek ‘geliyorum kızım’ diyebildi. Ardından küçük kız ve yakınları bir anda ortadan kaybolarak adliyeden

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle