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Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

4 yaşındaki Hilal evlerinde çıkan yangında öldü

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4 yaşındaki Hilal evlerinde çıkan yangında öldü
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde anne-babasının ahırdaki hayvanlara bakmaya gittiği sırada evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Hilal Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Ortaviran Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk sahibi Emin-Meral Yıldız çifti, ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti. Ancak bu sırada evlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden anne-baba, mahalleliye birlikte alevler içindeki eve girerek, yalnız olan kızları Hilal'i dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen minik kız, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Öztürk, evin penceresini kırarak içeri girdiklerini anlatarak, duman nedeniyle Hilal'e güçlükle ulaştıklarını söyledi. Öztürk, "Mahalleli, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Hilal'i duman nedeniyle önce göremedik. Cam ve kapılar kırıldı. Duman dışarı çıkınca Hilal'e ulaşılabildi" dedi.

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