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4 yaşındaki Berkay’ın kahreden ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

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#Aydın#Nazilli#Çocuk Ölümü
4 yaşındaki Berkay’ın kahreden ölümü Ailesi sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 17:27

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 yaşındaki Berkay Taş, evlerinin bahçesindeki koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Berkay'ın, çakmakla oynarken tutuşturduğu koltuğun arkasından çıkamayıp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

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Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu. Durumu fark eden yakınları ve komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Alevler söndürülürken, yanan koltuklar yerinden kaldırıldığında Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde bir de çakmak bulundu.

Küçük Berkay'ın evlerinin bahçesinde oynarken, çakmakla koltuğu tutuşturduğu, koltukların arasında çıkamayıp, öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Berkay'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkay Taş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 yaşındaki Berkay’ın kahreden ölümü Ailesi sinir krizi geçirdi

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#Aydın#Nazilli#Çocuk Ölümü

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