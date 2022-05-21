4 yaşında kalbine yenik düştü

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Yakınları tarafından özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza Yılmaz’ın burada kalbi durdu. İhbar üzerine kliniğe sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan küçük kız, hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak ambulansta kalbi yeniden duran Hafza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneye geldiğinde kızının ölüm haberini alan Emrah Yılmaz gözyaşlarına boğulurken, anne Sümeyra Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Hafza Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Hafza Yılmaz’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



