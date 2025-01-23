4. Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanıyor

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Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle, bir yılı aşkındır çalışmaları devam eden Yargı Reformu Strateji Belgesi tanıtılacak.

2025-2029 YILLARINI KAPSIYOR

Adalet Bakanlığı, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluştuğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı’nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, 2025-2029 yıllarını kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, belgede, “kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması” başlıkları altında 5 amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu ifade edildi.

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Belgeyle, adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde yararlanabilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisinin sağlanacağı vurgulandı.