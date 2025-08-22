×
4 yangında 52 bin dönüm kül oldu

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Orman Yangını#Kepez Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 13:59

Çanakkale Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesi, Kepez beldesi ve Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 52 bin dönüm orman alanı zarar gördü. Bolu Mengen’de ise önceki gün çıkan yangın 8.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 200 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

ÇANAKKALE’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos’ta orman yangını çıktı. Sarıcaeli ve Bayramiç yangını, hava ve karadan yapılan müdahalenin ardından 9 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Kepez beldesinde ise 11 Ağustos’ta çıkan orman yangını, müdahalelerinin ardından 12 Ağustos’ta saat 14.45 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Gelibolu Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Yangın, 18 Ağustos’ta saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale’de 8 günde çıkan 4 büyük yangında, toplam 52 bin dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bolu Mengen-Devrek karayolunun Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda, önceki gün 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 200 dönüm alanda etkili olan yangın, 8.5 saat sonra 23.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü.

 

