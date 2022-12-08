4 vekile 95 bin lira ceza kesildi

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İlk iki gününde arbede ve kavga yaşanan Meclis Genel Kurulu’nda disiplin cezaları peşisıra geldi. Öncelikle, arbede sırasında “o.. ç..” ifadeleri tutanağa geçen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e kınama cezası verildi.HDP Mersin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz?” sözlerine ise öncelikle kendi partisinden itiraz geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hemen “İffet” sözünü düzeltmesini istedi. Gergerlioğlu gönüllü olmayınca Beştaş, “Hayır, bunu kabul etmiyoruz” diye ısrar etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Kendi grubu sahip çıkmadı, size içtüzüğü uygulamak düşer” diyerek CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar’dan ceza talep etti. Gergerlioğlu, “Ben kimseyi iffetsizlikle suçlamadım” düzeltmesine karşın kınama cezası aldı.

ÇEKİÇ VAKASI

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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’a disiplin cezası verilmesi ise perde arkasında örtülü bir uzlaşmayla sağlandı. Daha önce Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’ın eyleminin içtüzüğe aykırı olduğu aynı gün kayda geçirilmediğinden ceza uygulanmamıştı. Bu nedenle Başkanvekili Akar, Örs’ün “fiziki şiddete uğradığını” tutanağa işletti ve daha sonra AK Partili Zafer Işık’a iki birleşim geçici çıkarma cezasını oyladı. Kavgada yaptığı hareket nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da kınama cezası verildi. Kınama cezası alan üç milletvekilinin maaşından 19’ar bin lira, Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek.

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‘GAZİ’MECLİS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçenin başlangıç oturumunda, “Gazi Meclis falan filan bırakalım o ayakları. Kimin gazi olup olmadığı bellidir” demişti. İktidarın CHP Lideri’ne tepkisi sonraki görüşmelere yansıdı. AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri iki günde 60 kereden fazla “Gazi Meclis” dedi.

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AK PARTİ VE CHP’DEN ‘DİL’DE ORTAK TAVIR

Meclis kürsüsünden hitabın “resmi dil Türkçe” olduğu konusunda AK Parti ve CHP’li Başkanvekilleri ortak tavır aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer’in konuşmasını Kürtçe sürdürmesine CHP’li Başkanvekili Haydar Akar müdahale etti. Mikrofonu kapatan Akar, “İçtüzüğü uygulayabilmem için benim anlayabilem lazım. Kürt diline karşı değilim, benim anadilim de farklı, konuşabilirim ama siz anlayamazsınız” dedi. HDP’li Beştaş’ın “Sizinki despotik bir yaklaşım” itirazı Akar’a geri adım attırmadı. AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de “Hiç kimse Kürtçe konuşulmasına karşı değil ama TBMM’de resmi dil Türkçe. Türkçe’nin dışında hangi dille konuşursanız konuşun bu; ‘Bilinmeyen bir dil’ değil, ‘Türkçe olmayan kelimeler’ olarak geçiyor. Bunu Kürtçe karşıtlığıymış gibi sunmanın doğru ve vicdani olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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ÖĞRENCİLERE KREDİ ZAMMI

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencileri için 850 lira olan kredi ve burs miktarında artış yapılacağının işaretini verdi. Kasapoğlu, “Kredi ve burs altyapısı Türkiye’nin örnek bir altyapısıdır. 45 liradan 850 liraya getirdik ve bu yılda yeni bir devrim yapacağız, rakamlarla da devrim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız onu inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bundan sonraki süreçte gençlerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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BOZDAĞ: HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK AYIP

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı mücadeleyi anlatırken özeleştiri de yaptı:

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“Bir felsefe değişikliği yaptık. Türk ceza Kanunu’nda, kadına karşı işlenen cinsel içerikli suçlar ‘Adabı umumiye ve nizamı aile aleyhinde cürümler’ bahsi altında düzenleniyordu. Bu ne demek? Bu suçlar işlendiği zaman korunankadın değil. Bu suçları kadına karşı değil, adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine işlenmiş suçlar kabul ediliyordu. Ceza hukuku anlamında, cinsel içerikli suçları ‘Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ bahsi bölümü altında düzenleyip kadını birey haline getiren reformu da burada beraber yaptık, biz yaptık. Bu konularda hiç mütevazı olmaya gerek yok ama bütün bunlara rağmen hâlâ şiddetin, cinayetlerin olması elbette hepimiz için büyük bir ayıptır. Bununla da seferberlik anlayışıyla birlikte mücadele etmemiz gerektiğine yürekten inanıyorum.”