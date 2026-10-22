4 ülkeden Bedir Mutabakatı

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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma, askeri üretimden AR-GE’ye, teknik eğitimden savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine kadar birçok alanda işbirliğini öngörüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen imza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf katıldı. Mutabakat kapsamında dört ülke arasında askeri üretim alanında işbirliğinin teşvik edilmesi, askeri kabiliyetlerin güçlendirilmesi, teknik askeri eğitim ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Anlaşmayla ayrıca modern savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çözümler ve sanayi işbirliklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

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KAPASİTELER BİRLEŞECEK

Mutabakatın, imzacı ülkelerin savunma sanayisi alanındaki mevcut kabiliyetlerinin bir araya getirilmesine ve bu alanda entegrasyonun artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ülkelerin askeri üretim kapasitelerinden karşılıklı yararlanılmasıyla savunma sanayisi altyapısının geliştirilmesi ve müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılması öngörülüyor.

DOLUNAY ANLAMINA GELİYOR

Mutabakata, dolunay anlamına gelen ‘Bedir’ adı verildi. Dört ülkenin birbirini tamamlayan imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirmesi hedeflenen anlaşmanın ekonomik ve askeri açıdan da önem taşıdığı belirtildi.

HALUK GÖRGÜN: STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

- Bedir Mutabakat Zaptı’nı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Bedir Mutabakat Zaptı’nı, ülkelerimizin savunma sanayi alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren, ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkânlarını genişleten stratejik bir işbirliği zemini olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak savunma sanayisinde benimsediğimiz yaklaşım, dost ve müttefik ülkelerimize yalnızca ürün sunmanın ötesinde; bilgi birikimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmektir” dedi.