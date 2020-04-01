4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 TIR'da eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama sonucu TIR'ların dorselerindeki gizli bölmelerde, toplam 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma ekipleri, 4 TIR sürücüsünü gözaltına aldı.