4 THK yangın uçağı TUSAŞ desteğiyle uçacak

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Türk Hava Kurumu (THK) yangın uçakları, TUSAŞ’ın desteğiyle yeniden uçacak. THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya, kurum bünyesindeki 9 yangın söndürme uçağından 3’ünün büyük bakımlar ve malzeme ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü, bu uçakların yeniden uçabilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.

2.5 MİLYON DOLAR GEREKİYOR

Bu kaynağın sağlanamaması nedeniyle 9 uçaktan 6’sının orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katılabildiğini belirten Kaya, geçen yıldan itibaren 6 yangın uçağını, yangın söndürme faaliyetlerine katılması için ihaleye hazırladıklarını ancak istenen “turbo motor” şartı nedeniyle katılamadıklarını kaydetti. Kaya, bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4’ü için TUSAŞ ile anlaşma sağladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

SEZONA HAZIR HALE GELECEK

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“Anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2.5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir.”

Teknik Genel Müdür Cemal Balıkçı Kayseri’deki İkinci Hava Bakım Fabrikası’nda uçakların pervanelerinin revizyonunu yaptırmaya başladıklarını söyledi.