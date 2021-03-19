4 SORU 4 YANIT | Konutlarda satışlar düştü! Emlak piyasasında neler oluyor?

Türkiye’de konut satışları geçen yılın şubat ayına oranla bu sene şubat ayında yüzde 32 düşüşle 81 bin 222 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan konut kredileri faizlerindeki artışa paralel olarak ipotekli satışlardaki düşüş yüzde 67 oldu. Sıfır konut satışları yüzde 34, ikinci el konut satışları ise yüzde 31 düştü.

Emlak piyasası ile ilgili 4 kritik soru sorduğumuz İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "İçindeki bulunduğumuz yılın ilk yarısında satışlarda büyük bir patlama beklemiyoruz. Önümüzdeki 5-6 ay gerçekleşecek satış adetleri, geçen yılın aynı dönemlerine göre -sürekli- düşük çıkacaktır" dedi ve hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Konut satışlarındaki düşüşün sebepleri neler?

Artan faiz oranları, konut satışlarının düşmesindeki en önemli nedenlerin başında geliyor. Düşüşün bir diğer önemli nedeni ise hafta sonu kısıtlamaları oldu. Konut satışlarının en yoğun olduğu hafta sonlarında satış ofislerinin kapalı olması, taleplerin ötelenmesine neden oldu.

Konut satışlarındaki düşüşler ev fiyatlarını etkiler mi?

Satışlardaki daralma konut fiyatlarında bir düşüşe neden olmaz. Aksine maliyetlerdeki artıştan dolayı konut fiyatlarında artış bekleniyor. Ancak konut üreticileri yaşanan darboğazın aşılması için bir takım tedbirler alarak maliyetlerdeki artışı konut fiyatlarına olduğu gibi yansıtmıyor. Bu kapsamda sadece “Satışlardaki gerileme, konut fiyatlarındaki yüksek artışı tedrici olarak azalttı” denilebilir.



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım

Satışlarda yaşanan bu düşüşler önümüzdeki aylarda da devam eder mi?

İçindeki bulunduğumuz yılın ilk yarısında satışlarda büyük bir patlama beklemiyoruz. Önümüzdeki 5-6 ay gerçekleşecek satış adetleri, geçen yılın aynı dönemlerine göre -sürekli- düşük çıkacaktır. Bu karşılaştırmaya göre bakılacak olursa, düşüş devam edecektir diyebiliriz.

Nitekim geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında kamu bankalarının yaptığı düşük faiz kampanyası nedeniyle konut satışlarında aylık bazda tarihi rekorlar kırıldı. Bu yıl benzeri bir kampanya yapılmazsa, içinde bulunduğumuz yılın aynı aylarında yüzde 100’e varan düşüşler yaşanacaktır. Dolayısıyla bu düşüşlerin dikkate alınacak bir ölçü olduğunu düşünmüyoruz.

2021 yılında emlak piyasasını neler bekliyor?

Bizim için önemli olan, 2021’de gerçekleşen her aylık satışın bir önceki aydan daha iyi olmasıdır. Ve bu ivmenin ilk işaretini de şubat ayında gördük. Pandemi nedeniyle son yılların en düşük seviyelerine gerileyen konut satışları, alınan ekonomik tedbirle bağlı olarak toparlanma eğilimi gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 gerileyen Şubat 2021 dönemindeki konut satışları, 2021'in Ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi.

Bu toparlanma hareketi birinci el konut satışlarında yüzde 11 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarındaki toparlanma yüzde 16,9 seviyesine ulaştı. Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan pandemiden çıkışa yönelik yeni ekonomik tedbir ve teşviklerin tabana yayılmasıyla birlikte sektördeki satışların kademe kademe artacağını umut ediyoruz. Dolayısıyla bu yılın ikinci yarısında bir toparlanma olacağını düşünüyoruz.

Sektörün daha da iyi bir yapıya kavuşması ve kentsel dönüşüm hamlelerinin kesintisiz devam edebilmesi için yeni konut yapımının ve satışının teşvik edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan ekonomiye de bir katkı sağlanması isteniyorsa, birinci el konutlara teşvik sağlanması gerektiğinin altını çiziyoruz.

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