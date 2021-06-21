4 saatte haydi bisiklete

DÜNYA genelinde bisiklet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni, bisikletin hem çok keyifli hem de çevre dostu bir taşıt olması. Pandemi döneminde toplu taşımada koronavirüs buluşma riski de bisiklete olan ilgiyi arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kiralama şirketi İSBİKE bisiklet kullanma alışkanlığının pandemiden sonra da devam etmesi ve bisiklet kültürünün İstanbul’a kalıcı olarak yerleşmesi için harekete geçti. İlk olarak İSBİKE’nın 25 eğitmeni özel olarak eğitim aldı. Daha sonra da öğrendiklerini Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda oluşturulan İsbike Bisiklet Okulu’nda öğretmeye başladı. 14 Haziran’da başlayan eğitimler 26 Eylül’e kadar devam edecek. Dört saatlik eğitimde amaç, 26 Eylül’e kadar 10 bin İstanbulluya bisiklet eğitimi vermek.

HES KODU ZORUNLU

Bisiklet sürüş eğitimi almak isteyenlerin https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Randevu sisteminde HES kodu zorunlu. Dersler hafta içi her gün sabah 09.00 – 13.00, öğleden sonra da 14.00-18.00 arasında yapılıyor. Başvuru yapıp eğitime katılmayanlar, tekrar randevu alamıyor. Sosyal mesafeyi korumak için 4-5 öğrenci ve 1 eğitmenden oluşan gruplar, birbirlerine temas etmeden eğitim görüyor. Derslere gelirken spor ayakkabı ve rahat kıyafetler tavsiye ediliyor. Aday bisikletçiler yanlarında kask getirmezse, eğitmenleri onlar için birer kaskı hazır ediyor. Bisikletler ve ekipmanlar her dersten sonra dezenfekte ediliyor. Eğitime katılanlar sertifikalı bisikletçi oluyor.

300 NOKTADA 3 BİN BİSİKLET

İSBIKE Akıllı Bisiklet Sistemi İstanbul genelinde 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmet veriyor. İSBIKE ile Tuzla’dan Beykoz’a, Büyükçekmece’den Sarıyer’e yolculuk yapılabiliyor. İBB yeni bisiklet yolları yaparken, İSBIKE noktalarının sayılarını da gün geçtikçe attırıyor.

KORKUMU 1 SAATTE YENDİM

Bisiklet okulundan sertifikalarını alanlardan biri de Zeynep Yağcı’ydı. Hayatında ilk kez bisiklete bindiğini anlatan Yağcı, “Dengede duramayıp düşmekten çok korkuyordum. 1 saat içinde öğrendim. İnşallah yüzmeyi de öğrenmeye karar verdim. Korkularımla yüzleşeceğim. Ücretsiz yapılıyor olması teşvik edici” dedi.

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