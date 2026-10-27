4 saatlik telefon oyunuyla 1,2 kilo altını aldılar: Şüpheliler cezaevinde, altınların izi yok

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Olay, 14 Ekim’de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, hemşire Esma Aslan’ın annesi Zekiye Aslan’ı telefonla aradı. Aileye ait kimlik ve adres bilgilerini paylaşarak güven kazanan şüpheliler, Zekiye Aslan’ın 2017 yılında kaybettiği kimlik kartıyla ilgili yaşanan bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kimlik bilgilerini kullanan bir kadının eşiyle birlikte kuyumcudan altın çaldığını öne sürerek, evde bulunan altınları karşılaştırma yapılması amacıyla istedi. Şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evdeki 1 kilo 200 gram altın, kapıya gelen kişiye teslim edildi. Olayın ardından Aslan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ancak altınların izine rastlanmadı.

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‘ANNEMİ 4 SAATLİK TELEFON TRAFİĞİYLE İKNA ETTİLER’

Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Esma Aslan, olay günü annesinin evde yalnız olduğunu ve kendisinin hastanede görev yaptığını belirterek, “Dolandırıcılık olayı 14 Ekim sabahında gerçekleşti. Annem Zekiye Aslan, evde yalnızken o sırada ve benim de hastanede olduğumu bilen biri veya birileri tarafından nitelikli telefon dolandırıcılığına maruz kaldım. O gün 4 saatlik telefon trafiğiyle annemin adeta hipnotize edilerek, kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan çete elebaşları 1 kilo 200 gram altını evde kapıda teslim alarak gittiler. Emniyet yetkilileri bize kaç kişi olduğunu belirtmiyor ancak kamera kayıtlarından tespit edildiği kadarıyla kapıya 2 kişi geliyor. Zaten biri kapıdan direkt annemden teslim alıyor. Annem birini de görüyor gözcülük yapıyor. 2 kişinin zaten binadan çıktığı görülüyor. Artık kaç kişiler onu ben bilemeyeceğim. Altınlar bulunmadı. Emniyetimizin titizlikle sürdürdüğü çalışma sonucunda 24 saat geçmeden 2 şüpheli yakalandı. Suçlamaları da kabul ettiler. Emniyet yetkililerine sorduk, ‘Peki, altınlarımız nerede? Söylemiyorlar mı? ‘Hayır, söylemiyorlar’ dediler” diye konuştu.

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‘14 YILLIK EMEĞİMİN GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUM’

Çalınan 1 kilo 200 gram altının güncel değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu söyleyen Aslan, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğunu belirterek, “Benim alın terim 2-3 dakikada elini kolunu sallayan kişiler tarafından götürülemez. İlk gün zaten 24 saat geçmeden 2 zanlı hemen gözaltına alındı. Bir sonraki gün 15 Ekim tarihinde gittik. Annem bizzat teşhis etti. Onlar bir sonraki gün savcılıkça tutuklandılar. Üçüncü kişinin de tutuklandığını sonradan öğrendim. Tutuklanan şüphelilerin aileleri bize ulaşmaya çalışıyor, bizimle konuşmaya çalışıyor. ‘Uzlaşalım, çocuklarımız masumdur’ diyorlar. Hele özellikle bir şüphelinin dayısı bizi arıyor, ‘Yeğenim masumdur’ diyor. Kamera kadrajına yakalandığı için emniyetimiz yakalamış. ‘Gelin payımıza düşen 1 liraysa biz 2 lira verelim’ diyor. Utanmıyorlar. Annem zaten bizzat kendilerini tanıdı. Altınları bizzat annemin elinden alan kişiler zaten apartmandan çıktıkların da kamera kayıtlarında net bir şekilde belli oluyor. Konuşmuyorlar, itiraf etmiyorlar. Suçu itiraf ediyorlar ama altını nereye bıraktıklarını, kime bıraktıklarını itiraf etmiyorlar. Neticede şu an fiziki altınımız ortada yok, görünmüyor. Talebim bir an önce emniyetimizin ve savcılığın yürüttüğü çalışmayla artık işin ucunda başka şebeke elemanları varsa da bunların yakalanması, gerekli ağır cezaya çarptırılmaları ve benim 14 yıllık emeğim olan alın terimin geri verilmesi” ifadelerini kullandı.