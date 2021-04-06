MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 saat arayla büyük acı... Gözyaşlarıyla uğurlandılar
GeriGündem 4 saat arayla büyük acı... Gözyaşlarıyla uğurlandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

4 saat arayla büyük acı... Gözyaşlarıyla uğurlandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli’de koronavirüs tedavisi gören Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81) 4 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Yaşlı çiftin kızları Selma Eyigün anne ve babasının cenazesinin ardından el sallayarak gözyaşı döktü.

9
  • 4 saat arayla koronavirüse yenildiler
  • 4 saat arayla koronavirüse yenildiler
  • 4 saat arayla koronavirüse yenildiler
  • 4 saat arayla koronavirüse yenildiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gölcük Donanma Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Yenigün ve Necmiye Yenigün, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavisine başlanan çift, daha sonra durumlarının ağırlaşması nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

4 saat arayla büyük acı... Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan çift, bu sabah saatlerinde 4 saat arayla hayatını kaybetti. Cenazeler helallik alınması ve cenaze namazlarının kılınması için evlerinin önüne getirildi.

Uzmanlar koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti... Ramazanda 60 bin uyarısı
Uzmanlar koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti... Ramazanda 60 bin uyarısı

Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü. Koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Pandeminin genel seyri değişti Nezle de artık korona belirtisi
Pandeminin genel seyri değişti! Nezle de artık korona belirtisi
Kalitesiz maskelere dikkat
Kalitesiz maskelere dikkat

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi