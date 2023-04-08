4 öğretmenin yakınları şokta: 1 milyon kez denesen olmayacak bir kaza

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Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üzerine kaya yuvarlanan otomobildeki 4 öğretmenin yaşamını yitirmesi tüm Türkiye’yi hem yasa boğdu hem de şoka... 4 öğretmen Adana’nın Saimbeyli İlçesi’ne bağlı Himmetli Mahallesi’ndeki Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görev yapıyordu. Adana’ya bağlı Feke ilçesinde yaşayan dört öğretmen evlerinden 19 kilometre uzaktaki okula her gün birlikte gidip geliyorlardı.

EVE DÖNÜYORLARDI

Kaza, üçü evli olan öğretmenler okuldan evlerine dönerken meydana geldi. Öğretmenlerden Pınar Kılıç geçen ağustosta meslektaşı Muhammed Ali Kılıç ile dünya evine girmişti. 39 yaşındaki sınıf öğretmenleri Ümmühan Dilbir, 32 yaşındaki Dilek Altıparmak ve 29 yaşındaki Pınar Özdemir Kılıç 2 yıl önce, 37 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Rahime Topak ise 3 buçuk yıl önce Himmetli ilk ve ortaokulunda göreve başlamıştı.

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‘AKLIMIZ ALMIYOR’

12 öğretmeni bulunan Himmetli İlk ve Ortaokulu müdürü Ayhan Kayhan yaşanan feci kazanın ardından kendisinin ve öğrencilerin çok üzgün olduğunu söyledi ve duygularını şöyle dile getirdi:

“Birlikte uzun süren mesaimiz vardı. Her bir öğretmenimiz çiçekti ve akla mantığa sığmayan bu kazada soldular. Her biri öğrencileriyle ders işlemiş, okuldan çıktıktan sonra Feke ilçesindeki evlerine dönüyorlardı. Direksiyonda Dilek Altıparmak vardı. Yolculuklarının 4’üncü kilometresinde heyelan sonucu kopan kaya otomobillerinin üstüne düştü. Tepeye çıksanız haberli bir şekilde 1 milyon kere deneseniz o kayayı otomobilin üzerine denk getiremezsiniz, o da bizim başımıza geldi. Biz şoktayız, veliler şaşkın, öğrenciler üzgün. Rahime öğretmenin 3 çocuğu vardı. Ümmühan öğretmenim ise 2 çocuk annesiydi. Pınar öğretmen geçtiğimiz yaz 30 Ağustos’ta evlenmişti. 206 öğrencimizle birlikte büyük üzüntü içindeyiz.”

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Akıl almaz kazada hayatını kaybeden 4 öğretmenden Rahime Topak’ın (37) cenazesi, memleketi Kozan’da toprağa verildi. Rahime Topak’ın eşi Mehmet ile oğlu Abdullah Topak (9) cenazede birbirlerine sarılıp ağladı. Rahime Topak’ın cenazesi, kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığında vasiyeti üzerine annesinin kabrinin yanına defnedildi. 32 yaşındaki Dilek Altıparmak da Adana’da gözyaşları içinde toprağa veridi. Genç öğretmenin tabutuna gelinlik koyuldu. Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Pınar Kılıç (29), Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Ümmühan Dilbilir (37) ise Kozan ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.