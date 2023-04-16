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4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor

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#Kaya#Öğretmen#Adana
4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 10:17

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike devam ediyor. Kazanın olduğu yola, halen kaya parçaları düşüyor.

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Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi.

4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor

4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike sürüyor. Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istedi.

4 öğretmenin öldüğü yolda kaya tehlikesi sürüyor

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#Kaya#Öğretmen#Adana

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