4 Ocak'ta sınav olacak mı? Yüz yüze sınavlar için MEB'den önemli detaylatr

4 Ocak'ta başlayacak olan sınavlar için MEB'den önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Günde en fazla iki yüz yüze sınava girebilecek olan öğrenciler, buna göre karne notlarını alacak. Ortaokullarda ise seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. İşte, 4 Ocak'ta başlayacak olan sınavlar hakkında bazı bilgiler

ORTAOKULLARA SEÇMELİ DERSLERE SINAV YOK

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

SINAVLAR 4 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Bakanlık “4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek” açıklamasını yaptı. Bakanlık ayrıca “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak” dedi.

NOTLARA DERSE KATILIM ETKİSİ

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ile ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

LİSELERDE YÜZ YÜZE TEK SINAV

Ortaöğretim kurumlarında notlar, yapılacak bir sınavla belirlenecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

BİR GÜNDE EN FAZLA İKİ SINAV

Sınavlar ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati, yani 40 dakika süre verilerek uygulanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek. Sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

İLK DÖNEM SINAVLARI İKİNCİ DÖNEME SARKABİLİR

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem notları, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

Açıklamada, ' İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. ' denildi.