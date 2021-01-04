4 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosu! Türkiye corona virüs vaka, ölüm, hasta, iyileşen sayısında son durum

Sağlık Bakanı Koca, 4 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 181 bin 323 olurken, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 197 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük koronavürüs vaka tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Birlikte güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz."

İhtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Bu kapsamda, Diyarbakır'da polis ekipleri ve Kızılay gönülleri, ihtiyaç sahiplerine gıda ve sıcak yemek yardımı yaptı.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi, Ortahisar ve Araklı ilçesi Türk Kızılay gönüllüleri ile ilçe belediyesinin desteğiyle daha önce tespit edilen vatandaşlara pide dağıtıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay Çubuk Şubesi'ndeki aşevinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları da unutulmadı.

Mardin, Yozgat, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük'te kolluk kuvvetleri, yerel yöneticiler ve Vefa Sosyal Destek Grupları hayvanlar için cadde ve sokaklara yem, mama ve su bıraktı.

Uygulamaları ihlal edenlere ceza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 21 kişiye, 72 bin 849 lira para cezası kesildi.

Bursa'da tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Malatya'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki günde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 67 bin 500 lira, maske takma kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde ülke genelinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydukları gözlemlendi.