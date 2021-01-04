4 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Test talebinde yükseliş göze çarparken, vaka sayısında düne göre korkutan bir artış yaşandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" paylaşımı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" dedi.
VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.
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