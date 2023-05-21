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4 No’lu VIP odası cinayetinde sır perdesi aralanıyor

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#Güven Çaprak#Cinayet#Polat Aytaç
4 No’lu VIP odası cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Ankara’da bir balık restoranının 4 No’lu VIP odasında işlenen akademisyen cinayetine ilişkin dava dosyasına dikkat çeken bir ifade girdi. Tanık olarak dinlenen garson, cinayetten önce sanık Polat Aytaç’ın, ‘havaya ateş etmek için’ lokantanın tentesinin açılması talebinde bulunduğunu söyledi.

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Dava dosyasına göre, 25 Aralık 2022’de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Konya Selçuk Üniversitesi’nde görevli Prof. Mehmet Alagöz ve işinsanı Polat Aytaç Ankara’nın ünlü bir balık restoranının 4 No’lu VIP odasında bir araya geldi. İddianamede, Çaprak’ın küfürlü şekilde konuşması ve ortaya hitaben “Sevişecek miyiz” şeklindeki sözleri nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada Aytaç, kendisine ait silahla aynı zamanda arkadaşı olan Çaprak’ı vurarak öldürdü. Aytaç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘HAVAYA ATEŞ EDECEĞİM’

Davanın ilk duruşması 4 Mayıs tarihinde görüldü. Duruşmada, o tarihte restoranda görev yapan garson S.K. ifadesinde, o gece yaşanılanları anlatırken, cinayetten önce sanık Aytaç’ın “Tenteleri açın, ateş edeceğim havaya” dediğini anlattı. Tanık, söz konusu taleple ilgili olarak işletme müdürünün Aytaç’ın yanına geldiğini “tentenin kıştan dolayı kapalı olduğunu söylediğini” belirtti. Aytaç ise savunmasında “Çalgıcılara para taktım, o arada da hani Anadolu insanıyız... Tentenin açılıp açılmayacağını sordum. Onlar da bana tentenin kumandasının olmadığını söyledi” dedi. Aytaç savcılık ifadesinde, Çaprak’a “Senden büyüğüm, alkolün pis biliyoruz, ama bu kadarı da fazla” dediğini anlatarak “Belimde bulunan silahımı almak için hamle yaptı. Ben de o panikle silahımı elime aldığım esnada Güven tekrar elime çökerek ‘Beni vurmazsan...’ diyerek silahı elimden almaya çalışırken, silah patladı” demişti.

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MAHKEMEDE FARKLI ANLATTI

Ancak Aytaç mahkemedeki savunmasında, olay anına ilişkin farklı bir beyanda bulanarak “Elimde olan silaha elini attı efendim, ben de elimi attığım zaman kolumdan tutup çekti, böyle çektiği anda bir arbede yaşadık, o ara silah patladı” iddiasında bulundu. Sanık Aytaç savcılık sorgusu sırasında, maktulün kendisinin eşine küfrettiğini iddia etmişti. Ancak duruşmada dinlenen tanık Mustafa Kaldırım, Güven Çaprak’ın küfür ettiğini duymadığını anlatarak, “Güven kesinlikle böyle bir kelime söylemedi” iddiasında bulundu. Tanık Kaldırım, silah patlamadan taraflar arasında bir arbede de yaşanmadığını belirtti.

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HÂKİMLER ANKARA’DAN UZAKLAŞTIRILDI

Olay gecesi gruba dahil olan ancak cinayetten önce mekândan ayrılan hâkim Fatih U. ve Esma O. hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soruşturma izni vermişti. Dava dosyasına giren belgelere göre, iki hâkimin Ankara’dan uzaklaştırıldığı anlaşıldı. Mahkeme her iki ismin tanık olarak ifadesi alınması için talimat yazdı.

 

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#Güven Çaprak#Cinayet#Polat Aytaç

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