4 No’lu VIP odada ne oldu

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Ankara’da soruşturma dosyasına göre, 25 Aralık günü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, arkadaşı, işinsanı Polat Aytaç’ı arayarak, eğlenecekleri bir mekân ayarlamasını istedi. Aytaç, Çaprak’ın isteği üzerine Ankara’nın ünlü bir balık restoranının 4 No’lu VIP odasına rezerve yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanılan “küfür” tartışması üzerine Aytaç, arkadaşı Çaprak’ı ateş ederek öldürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Aytaç, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. Polat Aytaç, ifadesinde yaşanılanları özetle şöyle anlattı:

‘MİSAFİRLERİ TACİZ ETTİN’

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“Çaprak, alkolün etkisiyle kendini kaybederek sohbet esansında küfürlü konuşmalar yaptı. Ben de kendisini uyardım. F.U. isimli arkadaşımız, yarım saat sonra yanında 2 bayan ile birlikte geldi. Yaklaşık 5 dakika sonra yine tanımadığım 3 bayan daha geldi. Güven, ayakta duran bayanlara hitaben ‘Ne zaman sevişiyoruz’ demesi üzerine 2 bayan da ‘Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadını değiliz’ dedi. Güven, bu iki bayana hitaben küfrederek, ‘Gidin o zaman’ demesi üzerine iki kadın ve S. masadan ayrıldı. Ben, Güven’e hitaben, ‘Seni ve misafirlerini ağırladım, ortamda küfredip masamıza misafir gelmiş insanlara hakaret ederek taciz ettin. Çok ayıp oldu. Alkolün pis, biliyoruz ama bu kadarı da fazla’ demem üzerine elini belimde bulunan silahımı almak için hamle yaptı. Ben de silahımı aldığım esnada silah patladı.”

‘ŞAKA YAPTIKLARINI SANDIM’

Soruşturma kapsamında açığa alınan ve şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest kalan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de şunları belirtti: “Polat, Güven’e hitaben ‘Ben senin büyüğünüm, benim sözümü kesme, sözümün kesilmesini sevmem, senin kafana sıkarım’ demesi üzerine Güven de ‘Sıkabiliyorsan sık’ dediği anda Polat sağ elinde tabancayı kurdu. Kurar kurmaz da Güven’e doğrultarak bir el ateş ettiğini gördüm. İkisinin de şaka yaptığını düşündüm. Güven’in ağzından kan geldiğini görünce ‘Polat sen ne yaptın?’ diye söylediğim esnada Polat sandalyede bulunan Güven’e sarılarak ‘Kardeşim benim’ dedi.”